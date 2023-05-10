- Пока ни с кем не веду переговоры, осталось пять игр. Я сконцентрирован на оставшихся матчах чемпионата. А потом будем решать мое будущее, - приводит комментарий Оганесяна "СЭ".
Россиянин Степан Оганесян, выступающий на позиции нападающего, является выпускником академии "Спартака". Этим летом футболист отправился в аренду в "Оренбург". В южноуральский коллектив игрок провел 20 игр. В них он сумел забить 3 гола. Также в активе Степана 1 ассист. Этим летом Оганесян должен вернуться в "Спартак". При этом руководство "Оренбурга" заявляло о намерении выкупить игрока у московского клуба. "Оренбург" за 4 тура до конца национального первенства располагается на 8-й позиции. В 27 туре команды сыграет с "Уралом" Виктора Гончаренко.
Форвард "Оренбурга" Оганесян – о будущем: пока ни с кем не веду переговоры
Форвард "Оренбурга" Степан Оганесян, права на которого принадлежать "Спартаку", высказался по поводу своего будущего.
Фото: ФК "Оренбург"