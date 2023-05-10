– Может ли "Спартак" побороться за тройку? Все может быть. "Ростов" мог, например, обыгрывать "Факел" и вести борьбу за второе место, а они проиграли команде, которая идет внизу турнирной таблицы. ЦСКА забрался высоко сейчас – второе место уже не отпустят. "Спартак" будет бороться за третье-четвертое места, – резюмировал Канчельскис в интервью "Чемпионату".
По итогам 26-ти сыгранных туров чемпионата России "Зенит" уже гарантировал себе верхнюю строчку и пятый кряду титул. В верхней части таблицы идет ожесточенная борьба за медали. Поул-позицию занимает ЦСКА, который поднялся на второе место после победы над "Оренбургом" (2:1). В активе "армейцев" 51 очко. На минимальном расстоянии от московского клуба находится "Ростов", имеющий на счету 50 баллов. Замыкает четверку сильнейших "Спартак" с 49 очками. Вряд ли вмешается в распределение медалей "Ахмат", занимающий пятое место с 43 баллами.
В ближайшем туре "Спартак" 13 мая на выезде сыграет с "Химками", ЦСКА в тот же день примет "Торпедо", а "Ростов" в воскресенье, 14 мая, проведет гостевой матч с "Сочи".
Канчельскис: ЦСКА забрался высоко и второе место уже не отпустит. "Спартак" будет бороться за третье-четвертое места
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис оценил шансы "Спартака" оказаться в медалях.
Фото: ФК "Навбахор"