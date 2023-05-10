- Я главный тренер "Ференцвароша", занимаюсь своим делом, недавно продлил контракт. Я концентрируюсь на своей работе, готовлю команду к Лиге чемпионов. Слухи на то и есть слухи, - приводит комментарий Черчесова "Чемпионат".
Станиславу Черчесову второй сезон подряд удается привести "Ференцварош" к золотым медалям национального первенства. Также в активе Станислава национальный Кубок, который он выиграл в прошлом сезоне. Благодаря чемпионству "Ференцварош" пробился в квалификацию ЛЧ. Контракт Черчесова в венгерским грандом рассчитан до лета 2024 года.
В России тренер трудился в двух столичных клубах "Спартаке" и "Динамо". Тажке специалист тренировал "Амкар" и "Терек". Среди достижений Черчесова можно выделить серебряные медали со "Спартаком" в 2007 году и 4-е место с "Динамо" в сезоне 2014/2015. Ранее СМИ сообщали о том, что бело-голубые, которые находятся в поисках наставника, снова хотели бы видеть на своем тренерском мостике Станислава Черчесова.
Черчесов: интерес от клубов РПЛ? Я готовлю "Ференцварош" к Лиге чемпионов
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался по поводу возможной работы в России.
Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images