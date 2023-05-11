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Соломатин: полное доверие к Путину. Он не прогибался под этот Запад и управляет страной, где нужно постоянно что-то делать

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Бывший защитник московских клубов ЦСКА и "Локомотив" Андрей Соломатин поделился своим отношением к президенту страны Владимиру Путину.
Фото: ПФК ЦСКА
– Сейчас у меня полное доверие к Путину. Человек управляет страной, в которой миллион часовых поясов, где есть города с минус 50, а есть с постоянным летом. Страной, где нужно постоянно что-то делать, чтобы ни сантиметр земли не упустить. И те решения, которые он принял в начале СВО, их же тоже нужно принять. Не побояться.

Путин не прогибался под этот Запад. Ведь действительно, что там творится! Взять Норвегию: там ребенок может самостоятельно принимать решения о смене пола, – приводит слова Соломатина "Матч ТВ".

Профессиональная карьера 47-летнего Соломатина длилась с 1992 по 2007 годы. Она началась и закончилась в московском "Торпедо". В составе ЦСКА защитник стал чемпионом России в 2003 году. Это наивысшее достижение в карьере футболиста. Он также выступал за "Локомотив", самарские "Крылья Советов", махачкалинский "Анжи" и другие команды РПЛ.

За плечами Соломатина 13 матчей в майке национальной сборной России и единственный гол. Он принимал участие в чемпионате мира в 2002 году. Тот мундиаль принимали Южная Корея и Япония.


Локомотив ЦСКА Соломатин
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