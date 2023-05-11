– Как отношусь к чемпионству "Зенита"? Да прекрасно! Как еще можно относиться к победе сборной Бразилии. Она заслуженная. Всем и так все понятно, – приводит слова Лещенко Sport24.
На прошлых выходных "Зенит" на своем поле вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 и досрочно гарантировал себе пятый кряду чемпионский титул. Сине-бело-голубые цвета защищают сразу семь иностранных футболистов из Латинской Америки.
Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.
Лещенко – о чемпионстве "Зенита": прекрасно отношусь к победе сборной Бразилии. Она заслуженная, всем и так все понятно
Народный артист России, поклонник московского "Динамо" Лев Лещенко отреагировал на пятую подряд победу "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"