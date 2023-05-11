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Соломатин: я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше, воровали бы меньше

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Экс-защитник ЦСКА и "Локомотива" Андрей Соломатин порассуждал о проблемах современной России.
Фото: ПФК ЦСКА
– Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов, Ходорковских и иже с ними. И Галкин бы тоже меньше болтал, не подумав.

Китайцы, американцы почему?то до сих пор не отменили смертельную казнь. Это определенный сдерживающий фактор. Условно: своровал миллион – уехал на 20 лет, а если миллиард – уехал навсегда. Это первое, что я бы вернул, – приводит слова Соломатина "Матч ТВ".

Профессиональная карьера 47-летнего Соломатина длилась с 1992 по 2007 годы. Она началась и закончилась в московском "Торпедо". В составе ЦСКА защитник стал чемпионом России в 2003 году. Это наивысшее достижение в карьере футболиста. Он также выступал за "Локомотив", самарские "Крылья Советов", махачкалинский "Анжи" и другие команды РПЛ.

За плечами Соломатина 13 матчей в майке национальной сборной России и единственный гол. Он принимал участие в чемпионате мира в 2002 году. Тот мундиаль принимали Южная Корея и Япония.


Соломатин ЦСКА Локомотив
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