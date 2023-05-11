- Не сказал ли Семин своего последнего слова в футболе? Он еще молодой и перспективный тренер! Здоровья ему, такие специалисты нужны нашему футболу. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова в футболе, пока у нас проходимцы переходят из одной команды в другую, - передает слова Канчельскиса "Евро-Футбол".
Экс-главному тренеру московского "Локомотива", "Ростова", московского и киевского "Динамо", "Анжи" и "Мордовии" Юрию Семину 11 мая 2023 года исполнилось 76 лет. Последним клубом, который тренировал на данный момент Семин, стал "Ростов", где Юрий Павлович проработал с начала августа до конца сентября 2021 года. Большую часть своих наград специалист завоевал с московским "Локомотивом".
Канчельскис: Семин еще молодой и перспективный тренер! Такие специалисты нужны нашему футболу
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказал мнение о 76-летнем экс-главном тренере "Локомотива" Юрии Семине.
Фото: ФК "Ростов"