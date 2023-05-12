- Я очень рад, что у команды все получается, что они поднимаются в таблице. Конечно, в этом году о чемпионстве речи не идет, но мне нравится игра, которую показывает "Локо". Еще когда подписали Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг. У него получилось, он забивает голы. Надеюсь, в следующем сезоне "Локомотив" поборется за чемпионство.
До зимнего перерыва "Локомотив" шел в зоне стыковых матчей за право остаться в Российской Премьер-Лиге. Зимой железнодорожники назначили главным тренером Михаила Галактионова, который провел первую часть сезона в "Пари Нижний Новгород". Также в зимнее трансферное окно "Локомотив" приобрел нескольких футболистов: голкипера Илью Лантратова у "Химок" и полузащитников Максима Глушенкова и Сергея Пиняева у самарских "Крыльев Советов". Артем Дзюба и Игорь Смольников перешли в московский клуб на правах свободных агентов.
Источник: "Спорт-экспресс"
Дюрица: когда "Локомотив" подписал Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг
Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица высказался о переходе в московский клуб нападающего Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"