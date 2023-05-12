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Дюрица: когда "Локомотив" подписал Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг

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Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица высказался о переходе в московский клуб нападающего Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
- Я очень рад, что у команды все получается, что они поднимаются в таблице. Конечно, в этом году о чемпионстве речи не идет, но мне нравится игра, которую показывает "Локо". Еще когда подписали Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг. У него получилось, он забивает голы. Надеюсь, в следующем сезоне "Локомотив" поборется за чемпионство.

До зимнего перерыва "Локомотив" шел в зоне стыковых матчей за право остаться в Российской Премьер-Лиге. Зимой железнодорожники назначили главным тренером Михаила Галактионова, который провел первую часть сезона в "Пари Нижний Новгород". Также в зимнее трансферное окно "Локомотив" приобрел нескольких футболистов: голкипера Илью Лантратова у "Химок" и полузащитников Максима Глушенкова и Сергея Пиняева у самарских "Крыльев Советов". Артем Дзюба и Игорь Смольников перешли в московский клуб на правах свободных агентов.

Источник: "Спорт-экспресс"


Дюрица Дзюба Локомотив
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