– Никакую цель перед собой сейчас не ставлю. Это нужно делать, когда тебе 15–20 лет. Спокойно ко всему отношусь, в том числе и к обучению на тренерскую лицензию. Я не болтун, как многие. Не для того играл в футбол двадцать лет, чтобы потом кричать о своих целях. Жизнь слишком короткая, чтобы загадывать что-то.
Доучусь ли до конца? Не знаю даже, что там. Слово "учиться" не подходит. Мне же не двадцать лет, чтобы учиться. Можно в шутку сказать, что "узнаю много нового о футболе", ха-ха. Помогали ли мне? Нет. Сейчас взял телефон, компьютер и все сделал. Мне в жизни мало кто помогал вообще, ха-ха, – приводит слова Мостового Sport24.
12 мая стало известно, что бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой подал документы на обучение в школе тренеров Российского футбольного союза.
54-летний специалист, игравший в чемпионате России за "Спартак", пройдет специальную программу "А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков". По окончании курса Мостовой сможет возглавить профессиональную команду. В академии подтвердили, что заявление от "Царя" было обработано и принято.
В целом футбольная общественность положительно оценила стремление Александра Мостового попробовать себя в тренерстве и поддержало решительный шаг в данном направлении.
Мостовой – о подаче документов на обучение тренером: я не болтун, как многие. Доучусь ли до конца? Не знаю даже, что там
– Экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой объяснил решение подать документы на обучение тренером в академии РФС.
Фото: "Чемпионат"