- Мы уважаем, как говорится, каждого соперника. И, естественно, никакой недооценки не должно быть. Мы играем дома, при своих болельщиках. Это тот главный аргумент, когда мы должны быть мотивированы на сто процентов. Сама турнирная ситуация к этому подталкивает. Мы должны выходить и показывать свою игру, максимум заряженными быть на победу. По-другому здесь никак, - приводит комментарий Федотова "Матч ТВ".
Завтра ЦСКА на своей арене примет столичное "Торпедо", которое находится на 16-й строке. У автозаводцев практически нет шансов остаться в РПЛ на следующий сезон. Отставание от "Пари НН", идущего в зоне стыков, составляет 10 турнирных баллов за 4 тура до конца чемпионата. Примечательно, что ЦСКА и "Торпедо" в этом сезоне встречались 3 раза. Черно-белый коллектив сумел дважды обыграть армейцев – в чемпионате (1:0) и Кубке (1:0). Еще одна встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Отметим, что дружина Владимира Федотова ведет борьбу за серебряные медали российского первенства. Сейчас армейцы – главные фавориты гонки за серебро. Команда занимает 2-е место, опережая Ростов на 1 очко. Замыкает лидирующую тройку "Спартак", который также завтра проведет свой матч. В соперниках - "Химки" Андрея Талалаева. Красно-белые отстают от своего принципиального соперника на 2 балла.
Наставник ЦСКА Федотов – о матче с "Торпедо": никакой недооценки не должно быть
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от поединка 27-го тура РПЛ против "Торпедо".
Фото: "Чемпионат"