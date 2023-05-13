- Может появиться кто?то еще из вратарей. Слово останется за (главным тренером) Сергеем Богдановичем (Семаком), как он видит тройку (голкиперов) в следующем году, решения финального нет. По Мише нет договоренности, остается он или нет. Это вопрос двух?трех недель перед окончанием сезона, - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".
Ранее "Зенит" официально объявил о том, что летом в стан невской команды перейдет 24-летний страж ворот Никита Гойло, который является выпускником академии петербуржцев. Сейчас в основе "Зенита" числятся 3 голкипера – Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский. С первых минут на поединки выходит Михаил, которому в январе исполнилось 36 лет. Контракт Кержакова с чемпионом России рассчитан до конца июня 2023 года. В этом сезоне Михаил сыграл в рамке ворот "Зенита" 26 встреч. В них он пропустил 15 голов и 14 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ранее СМИ сообщали о том, что коллектив с берегов Невы хотел бы видеть в своей команды вратаря "Краснодара" Матвея Сафонов и голкипера "Локомотива" Илью Лантратова.
Аршавин: в "Зените" может появиться еще один вратарь. Слово останется за Семаком, как он видит тройку голкиперов
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин поделился информацией о формировании вратарской линии в петербуржском клубе.
Фото: "Матч ТВ"