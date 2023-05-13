- Дмитрий говорил, что "Зенит" для него - родной клуб, он будет делать все, чтобы играть там. Если этого не будет, то будем рассматривать варианты. На сегодняшний день никаких вариантов с другими клубами мы не рассматриваем, - приводит комментарий Талаева "СЭ".
Российский центральный защитник Дмитрий Чистяков – выпускник академии "Зенита". В родную команду он вернулся в 2020 году. В футболке невского клуба уроженец Пикалево сыграл 70 поединков, в них он сумел отметиться 1 голом. Также к своему мячу он приплюсовал 3 голевых паса. В предыдущем сезоне Дмитрий был безоговорочным игроком основы коллектива с берегов Невы. Он составлял тройку защитников с Ловреном и Ракицким. Несмотря на то, что хорват и украинец покинули клуб, Дмитрий в этом сезоне плотно осел на скамейке запасных, проиграв конкуренцию двум бразильцам Родригао и Ренану. Всего в активе Чистякова 19 игр во всех турнирах (1260 минут игрового времени). При этом, стоит отметить, что в последних 4 матчах Дмитрий 3 раза вышел в основе.
Агент: "Зенит" - родной клуб для Чистякова. Он будет делать все, чтобы играть там
Агент российского футболиста "Зенита" Дмитрий Чистякова Андрей Талаев высказался по поводу возможного ухода своего клиента из клуба.
Фото: "СЭ"