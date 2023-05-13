- Кукуляк выдумал вторую желтую карточку и удалил игрока "Спартака". Совершенно левая желтая карточка. Тут даже нарушения нет. Правильное решение: продолжить игру. – приводит мнение Федотов в своем телеграм-канале.
В эти минуты "Спартак" уступает аутсайдеру лиги "Химкам" Андрея Талалаева. Пока единственный гол в поединке забил Резиуан Мирзов. Уже в самой концовке первых 45 минут игры произошел самый спорный эпизод. Рефери из Калуги Евгений Кукуляк наказал российского защитника "Спартака" Даниила Денисова 2-й желтой карточкой. Примечательно, что игроки московского коллектива удаляются во второй игре подряд. В прошлом туре в игре с "Зенитом" (2:3) красную карточку получил парагвайский защитник Алексис Дуарте. Он грубо сфолил против Малкома. Напомним, что Кукуляк был отстранен от судейства из-за ошибки в матче Кубка России "Зенит" - "Динамо". Тогда калужанин не наказал петербуржцев 11-метровым за фол Клаудиньо на Тюкавине.
Экс-судья РПЛ Федотов: Кукуляк выдумал вторую желтую карточку игроку "Спартака" Денисову
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился своим мнением по поводу решения Евгений Кукуляка удалить спартаковца Даниила Денисова в матче против "Химок" (0:1)
Фото: "Чемпионат"