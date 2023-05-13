"Обычно не люблю комментировать судейство, но, думаю, всем очевидно, что второй желтой не было. Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это даже не фол. А если и фол, то точно не желтая. Все очевидно", - приводит слова Денисова "Матч ТВ".
Матч 27-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Химки" принимали "Спартак", завершился ничейным исходом со счетом 1:1. Хозяева открыли счет на 23 минуте встречи, а еще через 23 минуты остались в большинстве. Защитник московского "Спартака" Даниил Денисов получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Во втором тайме через 8 минут после возобновления игры гости в меньшинстве сумели сравнять счет. Таким образом "Спартак" остался на 4 месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Денисов - об удалении в матче против "Химок": если это и был фол, то точно не на желтую карточку
Защитник столичного "Спартака" Даниил Денисов прокомментировал свое удаление в матче 27-го тура РПЛ против "Химок" (1:1).
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