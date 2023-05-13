- Чувствую себя хорошо в "Спартаке", - приводит комментарий Дуарте "СЭ".
Парагвайский защитник Алексис Дуарте был приобретен "Спартаком" только минувшей зимой. Всего в футболке столичного коллектива парагваец сыграл 7 игр. В последних поединках футболист отметился рядом голевых ошибок. В частности, сегодняшний поединок против "Химок" (1:1) Алексис пропускал из-за удаления в игре с "Зенитом" (2:3) за грубый фол на Малкоме. Контракт Дуарте с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. Спартак после 27 туров РПЛ занимает 4-ю позиции.
Дуарте: чувствую себя хорошо в "Спартаке"
Парагвайский футболист "Спартака" Алексис Дуарте рассказал о том, что хорошо чувствует себя в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"