- Было бы для нас лучше, если бы сезон начался более гладко с точки зрения и тренеров, и трансферов, и подготовки к РПЛ. Это футбол, мелочей не бывает. Наверное, все закономерно, - приводит комментарий Бабурина Sport24.
Страж ворот Егор Бабурин провел в рамке ворот столичного "Торпедо" 20 игр во всех турнирах. В них он пропустил 40 голов, оставив 4 раза свои ворота в неприкосновенности. Контракт воспитанника "Зенита" с московским коллективом рассчитан до лета 2023 года. Черно-белые досрочно покинули РПЛ. Команда за три тура до конца имеет на своем счету 13 баллов и отстает от "Пари НН" на 10 очков. Примечательно, что у автозаводцев в этом сезоне сменилось 4 тренера. Сейчас у руля клуба находится испанец Жозеп Клотет. В следующем туре "Торпедо" на своем домашнем поле примет "Динамо" Славиши Йокановича.
Голкипер "Торпедо" Бабурин: было бы лучше, если бы сезон начался более гладко с точки зрения тренеров и трансферов
Российский вратарь "Торпедо" Егор Бабурин поделился мнением о вылете коллектива из РПЛ.
Фото: "Чемпионат"