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Аршавин: понятно, почему из "Динамо" убрали Йокановича. Здесь решение логичное

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Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал логичным решение "Динамо" отстранить главного тренера Славишу Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"
- Понятно, почему убрали Йокановича. Здесь, мне кажется, решение логичное. Понятно, что оно все равно было эмоциональное, когда 0:3 по ушам проехали еще раз после 0:2 в день столетия.

"Динамо" официально не объявляло об увольнении Йокановича, однако после матча 27-го тура РПЛ с "Ахматом" московский клуб выпустил заявление, в котором сообщил, что к следующей игре команду будет готовить другой специалист. Контракт сербского специалиста с российской командой был рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год в случае, если "Динамо" попадет в тройку призеров по итогам чемпионата.

Источник: "Матч ТВ"


Аршавин Йоканович Динамо
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