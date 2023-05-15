- Правда ли, что я ухожу из "Спартака" этим летом? Все возможно.
Ранее в российских СМИ появлялась информация, что "Спартак" готов рассмотреть различные варианты расставания с Рыбусом по окончании текущего сезона. Красно-белые могут и расторгнуть контракт с польским защитником, который проводит лишь свой первый сезон в составе команды. Ранее Рыбус играл в РПЛ за "Ахмат" и "Локомотив". Контракт поляка со "Спартаком" рассчитан еще на один сезон.
Источник: "РБ Спорт"
Рыбус: уйду ли из "Спартака" летом? Все возможно
Защитник "Спартака" Мацей Рыбус не исключил варианта, что уйдет из команды ближайшим летом.
Фото: ФК "Спартак"