– У "Динамо" осталось три матча. Не понимаю, зачем было сейчас увольнять Славишу Йокановича, хотя уже давно были разговоры о его уходе. Видимо, поняли, что наверх не подняться и вниз не упасть. Основная вина должна лежать на футболистах, потому что они играют, а не тренер.
Если говорить про возможное назначение Марко Николича, а за что его убирали из "Локомотива"? Мы не знаем, будет Марко хорошо работать в "Динамо" или плохо. Мне непонятно, что сейчас происходит в клубе, поэтому я не понимаю, чем Николич поможет "Динамо", – приводит слова Мостового "РИА Новости".
Сегодня стало известно, что бывший наставник "Локомотива" Марко Николич намерен прибыть в Москву 22 мая для проведения переговоров с руководством столичного "Динамо". Сообщалось, что 43-летний серб в рамках визита также осмотрит базу и стадион клуба и встретится с боссами бело-голубых.
Николич является главным фаворитом на пост нового главного тренера "Динамо". Ранее сообщалось, что стороны уже оперативно согласовали детали контракта, однако журналист Иван Карпов опроверг информацию. Вероятность того, что Николич в итоге возглавит московскую команду по окончании сезона, оценивается как очень высокая.
Накануне Дмитрий Гафин предупредил, что к следующему матчу "Динамо" будет готовить новый главный тренер. Это произошло сразу после финального свистка домашнего матча 27-го тура РПЛ против "Ахмата", который завершился крупной победой гостей со счетом 3:0. 15 мая бело-голубые анонсировали назначение Павла Алпатова исполняющим обязанности наставника на заключительные три тура сезона.
Мостовой: не понимаю, зачем было сейчас увольнять Йокановича. Основная вина должна лежать на футболистах, а не тренере
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на решение руководства "Динамо" отправить в отставку Славишу Йокановича с поста главного тренера, не дожидаясь конца сезона.
Фото: ФК "Динамо"