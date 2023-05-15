Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер Сити
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Радимов: к селекции "Спартака" большие вопросы. Зимой 4 млн евро отдали за Дуарте, смешное приобретение

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов объяснил свою фразу в недавнем интервью о том, что текущей весной "Спартак" всегда выбрасывает в помойку" первые таймы.
Фото: ФК "Спартак"
– Мне кажется, Абаскаль оказался не готов к длительной паузе в чемпионате. Прежде-то такого опыта у него не было. Отсюда просчеты в подготовке. Ну и к селекции, конечно, большие вопросы. Полтора года назад 10 млн евро отдали за Николсона, минувшей зимой 4 млн евро – за Дуарте, с которым после первых же матчей все стало ясно. Смешное приобретение.

Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Прочно сидит на скамейке Рыбус. Ну и зачем брать легионеров, которые не сильнее своих?! А потом начинаются разговоры – мол, трудно с "Зенитом" бороться, у него состав гораздо сильнее. Так "Зенит" на трансферном рынке практически не допускает ошибок! – приводит слова Радимова "СЭ".

В минувшем туре "Спартак" в гостях не сумел переиграть "Химки" и остался на четвертой строчке в таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля сравнялась по набранным очкам с "Ростовом", который замыкает тройку лидеров чемпионата России. У красно-белых и желто-синих по 50 очков в копилке. В следующем туре подопечные Валерия Карпина в южном дерби на выезде сыграют с "Краснодаром", а "Спартак" в столичном дерби примет ЦСКА. "Армейцы" взобрались на вторую позицию в РПЛ благодаря недавним победам над "Оренбургом" (2:1) и "Торпедо" (3:0). ЦСКА опережает конкурентов на 4 очка за три тура до завершения сезона.

Защитник "Спартака" Алексис Дуарте пополнил состав в январе, перейдя из парагвайского клуба. 23-летний легионер допустил ряд грубых ошибок, которые привели к резкой критике спортивного департамента красно-белых за дорогостоящий трансфер.


Радимов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Защитник "Химок" Антич: те, кто критикует футболистов за высокие зарплаты, пусть занимаются своими делами 2
Спаллетти: "Наполи" и "Зенит" – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета 2
Ловчев: греют эти деньги душу, когда "Крылья" будут биться в стыках? Самую перспективную команду РПЛ превратили в базар
Радимов: к селекции "Спартака" большие вопросы. Зимой 4 млн евро отдали за Дуарте, смешное приобретение 2
Силкин: при Йокановиче "Динамо" превратилось непонятно во что. Если бы не очковый запас, бело-голубые вылетели из РПЛ
Степашин – об увольнении Йокановича: стыдно, что "Динамо" так заканчивает этот сезон. Так плохо мы уже давно не играли 2
Ловчев: есть вопросы по игре нападающего "Спартака" Промеса. Парень не в лучшей форме 2
Непомнящий: обвинять Йокановича в том, что он приехал на заработки, несправедливо. Спрос должен быть с работодателя
Радимов – об удалении защитника "Спартака" Денисова в матче с "Химками": зачем, имея желтую, ты летишь в такой подкат? 3
Мостовой: не понимаю, зачем было сейчас увольнять Йокановича. Основная вина должна лежать на футболистах, а не тренере 1
Гендиректор "Рубина" Айбатов – об интересе к форварду "Локомотива" Дзюбе: даже намека не было на такой разговор в клубе 1
КДК РФС не отменит вторую желтую карточку защитника "Спартака" Денисова в матче 27-го тура РПЛ с "Химками"
Радимов: если "Спартак" с "Ростовом" будут и дальше спотыкаться, не удивлюсь, если "Ахмат" поборется за бронзу 2
"Рубин" готов предложить нападающему "Локомотива" Дзюбе контракт по схеме "1+1" с зарплатой 1,5 млн евро в год 10
Вингер "Ахмата" Гбамбле: держим в уме, что в следующем году нам надо бороться с "Зенитом". Готовимся к этому уже сейчас 1