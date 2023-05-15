– Мне кажется, Абаскаль оказался не готов к длительной паузе в чемпионате. Прежде-то такого опыта у него не было. Отсюда просчеты в подготовке. Ну и к селекции, конечно, большие вопросы. Полтора года назад 10 млн евро отдали за Николсона, минувшей зимой 4 млн евро – за Дуарте, с которым после первых же матчей все стало ясно. Смешное приобретение.
Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Прочно сидит на скамейке Рыбус. Ну и зачем брать легионеров, которые не сильнее своих?! А потом начинаются разговоры – мол, трудно с "Зенитом" бороться, у него состав гораздо сильнее. Так "Зенит" на трансферном рынке практически не допускает ошибок! – приводит слова Радимова "СЭ".
В минувшем туре "Спартак" в гостях не сумел переиграть "Химки" и остался на четвертой строчке в таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля сравнялась по набранным очкам с "Ростовом", который замыкает тройку лидеров чемпионата России. У красно-белых и желто-синих по 50 очков в копилке. В следующем туре подопечные Валерия Карпина в южном дерби на выезде сыграют с "Краснодаром", а "Спартак" в столичном дерби примет ЦСКА. "Армейцы" взобрались на вторую позицию в РПЛ благодаря недавним победам над "Оренбургом" (2:1) и "Торпедо" (3:0). ЦСКА опережает конкурентов на 4 очка за три тура до завершения сезона.
Защитник "Спартака" Алексис Дуарте пополнил состав в январе, перейдя из парагвайского клуба. 23-летний легионер допустил ряд грубых ошибок, которые привели к резкой критике спортивного департамента красно-белых за дорогостоящий трансфер.
Радимов: к селекции "Спартака" большие вопросы. Зимой 4 млн евро отдали за Дуарте, смешное приобретение
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов объяснил свою фразу в недавнем интервью о том, что текущей весной "Спартак" всегда выбрасывает в помойку" первые таймы.
Фото: ФК "Спартак"