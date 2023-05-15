"Есть ли новости по моему будущему в "Ростове"? Пока ничего не известно", - цитирует Полоза "РБ Спорт".
Дмитрий Полоз, играющий на позиции левого вингера, защищает цвета "Ростова" с августа 2020 года, перебравшись из "Сочи" в качестве свободного агента. Его действующее соглашение с ростовским клубом рассчитано до 30 июня. В этом сезоне на счету россиянина 9 забитых мячей в 27 матчах за донскую команду. В июле футболисту исполнится 32 года.
Полоз - о продлении контракта с "Ростовом": пока ничего не известно
Форвард "Ростова" Дмитрий Полоз поделился информацией о продлении истекающего контракта с клубом.
Фото: ФК "Ростов"