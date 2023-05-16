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Березовский: Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно не вариться в РПЛ

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Бывший вратарь "Зенита" Роман Березовский высказался о голкипере "Краснодара" Матвее Сафонове, отметив, что тот может достичь высот Игоря Акинфеева из ЦСКА.
Фото: Чемпионат.com
- В перспективе Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно играть в лучших турнирах и чемпионатах, а не только вариться в РПЛ. А так у него есть все данные, школа, понимание игры, чтобы добиться успеха. Осталось добиться стабильности и, опять-таки, попасть в более конкурентную среду.

Акинфеев всю свою профессиональную игровую карьеру играет за московский ЦСКА. Сафонов - воспитанник "Краснодара", который до сих пор играет за родную команду, капитаном которой является. По информации СМИ, краснодарский клуб готов рассмотреть возможность отдать Сафонова в аренду в европейский клуб на следующий сезон, чтобы через год попытаться продать своего голкипера по выгодной цене. Также появлялись слухи, что в Сафонове заинтересован санкт-петербургский "Зенит", которому капитана продавать не хочет владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

Источник: "Чемпионат"


Березовский Сафонов Краснодар ЦСКА Акинфеев
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