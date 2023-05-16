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Гогниев: мне неприятно смотреть на игру от обороны. Интересно развивать футбол с позиции атаки

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Бывший главный тренер "Химок" Спартак Гогниев рассказал о своих предпочтениях в тактике.
Фото: ФК "Химки"
- Вообще, сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться — все играют от обороны. Легче всего научить футболистов обороняться. Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно. Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается. Мне же интересно развивать футбол с позиции атаки.

Ранее Гогниев признался, что продолжает следить за "Химками", и выразил сожаление, что его бывшая команда постепенно лишается шансов сохранить место в элитном дивизионе чемпионата России. В 19 матчах под руководством Гогниева "Химки" забили 17 голов во всех турнирах. За этот же период химчане пропустили 54 гола. Всего "Химки" Гогниева выиграли лишь один матч и набрали шесть очков. Тренер был уволен в начале апреля 2023 года. Сейчас "Химки" возглавляет Андрей Талалаев.

Источник: "Спорт-экспресс"


Гогниев
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