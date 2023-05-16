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Футболист "Ахмата" Семенов отреагировал на оскорбление со стороны Талалаева

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Центральный защитник грозненского "Ахмата" Андрей Семенов ответил на оскорбление главного тренера подмосковных "Химок" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Ахмат"
– Все в порядке. Его слова меня ни в коем случае не обижают и не задевают. Обид на Андрея Викторовича у меня нет, — передает слова Семенова "СЭ".

Ранее Андрей Семенов заявил о том, что для "Ахмата" принципиально победить "Химки" в домашнем матче 28-го тура РПЛ и поспособствовать вылету команды Андрея Талалаева в Первую лигу. Главный тренер "Химок", в свою очередь, назвал защитника грозненцев "говнистым футболистом".

Отметим, что некоторое время назад Андрей Семенов тренировался под руководством Андрея Талалаева в "Ахмате". Их отношения в грозненской команде были достаточно напряженными.


Химки Ахмат Семенов Талалаев
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