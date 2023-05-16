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Булыкин – о возможном назначении Николича в "Динамо": он сделает боеспособную команду, которая будет биться за медали

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что московское "Динамо" может назначить на пост главного тренера экс-наставника "Локомотива" Марко Николича.
Фото: РИА Новости
– Хоть он и иностранец, но более-менее говорит по-русски. Важно, чтобы он был хорошим мотиватором для команды и имел лидеров на поле, на которых мог бы положиться. Поэтому очень многое будет зависеть от трансферов. С некоторыми защитниками можно смело расставаться, потому что они не соответствуют уровню РПЛ. Мне кажется, Николич сделает боеспособную команду, которая в следующем сезоне будет биться за призовые места, — передает слова Булыкина "Чемпионат".

В настоящее время московское "Динамо" имеет на своем счету 42 набранных балла и располагается на 7-й строчке в турнирной таблице. Последняя игра бело-голубых состоялась 14 мая 2023 года. Тогда они в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги потерпели разгромное поражение от грозненского "Ахмата" (0:3). После данного результата столичные объявили об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. Как сообщают СМИ, руководство московского "Динамо" имеет несколько кандидатов на роль нового наставника. При этом бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич – один из тех, кто входит в шорт-лист бело-голубых.


Динамо Николич Булыкин
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