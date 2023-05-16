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Барриос: гол Сергеева в ворота "Спартака" — самый особенный момент этого сезона

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Колумбийский футболист "Зенита" Вильмар Барриос высказался о самом особенном моменте текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Гол Сергеева на последней минуте в ворота "Спартака" — точно самый особенный момент этого сезона. Не могу сказать, какой из пяти титулов дался тяжелее всего, но точно понимаю — этим я буду наслаждаться больше, чем предыдущими, - приводит комментарий Барриоса "РБ Спорт".

Колумбийский опорник Вильмар Барриос поучаствовал во всех 5 чемпионствах при Сергее Семаке. Он пришел в команду в 2019 году. С того момента футболист не знает другого места, кроме первого. Текущее чемпионство было завоевано в поединке против главного соперника невского клуба "Спартака". Игра для петербуржцев проходила очень трудно. К 90-й минуте на табло "Газпром Арены" горели 2:2, которые не устраивали "Зенит". Но уже в компенсированное время главным героем встречи стал российский центрфорвард Иван Сергеев, который своим точным ударом принес коллективу с берегов Невы очередное чемпионство.


Барриос Спартак Зенит Сергеев
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