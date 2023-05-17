- Я бы не стал говорить, что "Спартак" потерял шансы в борьбе за медали. Еще есть три тура, в которых разыграют девять очков. Конечно, очень много зависит от мотивации, собранности команды, как стойко "Спартак" будет переживать отдельные неудачи. Борьба еще будет, - передает слова Гаджиева "Газета.Ru".
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги московский "Спартак" по итогам 27 туров набрал 50 очков и занимает четвертое место. При этом красно-белые отстают на 4 очка от идущего на второй позиции ЦСКА и имеют равное количество баллов с находящимся на третьей строчке "Ростовом", который опережает команду Гильермо Абаскаля по результатам личных встреч (4:2, 1:1). Еще на 4 очка отстает занимающий пятое место "Ахмат", который также имеет шансы включиться в борьбу за бронзовые медали чемпионата.
В трех последних турах РПЛ "Спартак" набрал 2 очка, уступив "Зениту" (2:3) и сыграв вничью с "Ростовом" (1:1) и "Химками" (1:1).
Гаджиев: борьба за медали РПЛ еще будет, "Спартак" не потерял шансы
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев оценил шансы московского "Спартака" на медали чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"