– ЦСКА фаворит в дерби. Психологическое состояние у ЦСКА сейчас очень хорошее. "Спартак" немного лихорадит, команда теряет очки там, где не планировала. К дерби это никакого отношения не имеет. "Спартак" будет играть на своем стадионе, при сумасшедшей поддержке. Из-за этого шансы равны. Некоторое психологическое преимущество будет у ЦСКА. Победу никто никому не гарантирует в этом противостоянии. Очень сложный матч, серебряные медали на кону, — передает слова Алдонина "РБ Спорт".
Игра 28-го тура между столичными "Спартаком" и ЦСКА пройдет 21 мая 2023 года. Ее примет на своих просторах домашний стадион красно-белых «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток в дерби прозвучит в 16:30 по московскому времени.
В настоящее время ЦСКА имеет на своем счету 54 набранных балла. "Армейцы" располагаются на 2-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Спартак" после 27-ми проведенных туров сумел заработать 50 очков. Красно-белые перед дерби с красно-синими пребывают на 4-й строчке в таблице РПЛ.
Алдонин: ЦСКА фаворит в дерби. "Спартак" немного лихорадит, команда теряет очки там, где не планировала
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о центральном матче 28-го тура чемпионата России в котором "армейцы" сыграют против "Спартака".
Фото: ТАСС