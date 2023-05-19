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Василенко: не понимаю, для чего делается шоу Слуцкого и Дзюбы. Много мата, это смотрит молодежь

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Главный тренер "Алании" Олег Василенко высказался об участии Леонида Слуцкого в матерном шоу на YouTube.
Фото: ФК "Рубин"
- Единственное, что меня смущает в его нынешней истории, — шоу с Артемом Дзюбой. Много мата. Не понимаю, для чего это делается. Лично я знаю Слуцкого как глубоко порядочного человека. Это шоу ведь смотрит молодежь. Перебор.

Слуцкий ведет YouTube-шоу на канале "Коммент.Шоу". Его соведущим является нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба. Суть шоу - в насмешках над приглашенным гостем, который в конце выпуска должен позвонить одному из своих знакомых, чтобы разыграть его. Во время шоу ведущие и гости активно используют мат и оскорбления в адрес друг друга. В "Локомотиве" обещали разобраться с участием в этом шоу Дзюбы, однако информации о разговоре не поступало.

Источник: Sport24


Слуцкий Дзюба Василенко Алания
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