- Единственное, что меня смущает в его нынешней истории, — шоу с Артемом Дзюбой. Много мата. Не понимаю, для чего это делается. Лично я знаю Слуцкого как глубоко порядочного человека. Это шоу ведь смотрит молодежь. Перебор.
Слуцкий ведет YouTube-шоу на канале "Коммент.Шоу". Его соведущим является нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба. Суть шоу - в насмешках над приглашенным гостем, который в конце выпуска должен позвонить одному из своих знакомых, чтобы разыграть его. Во время шоу ведущие и гости активно используют мат и оскорбления в адрес друг друга. В "Локомотиве" обещали разобраться с участием в этом шоу Дзюбы, однако информации о разговоре не поступало.
Источник: Sport24
Василенко: не понимаю, для чего делается шоу Слуцкого и Дзюбы. Много мата, это смотрит молодежь
Главный тренер "Алании" Олег Василенко высказался об участии Леонида Слуцкого в матерном шоу на YouTube.
Фото: ФК "Рубин"