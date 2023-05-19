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Ещенко: ожидаю от дерби с ЦСКА хорошей игры и победы "Спартака"

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Экс-футболист "Спартака" Андрей Ещенко поделился мыслями по поводу поединка 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
- Ожидаю хорошей игры и победы "Спартака". Надеюсь, стадион будет заполнен по максимум на данный момент. "Спартак" не в оптимальной форме? Сезон длинный — есть и взлёты, и падения, так что это нормальная ситуация. Дерби выносится за рамки — там всё будет по-другому, - приводит мнение Ещенко "Чемпионат".

В уик-энд российский любителей футбола ждет поединок между двумя столичными грандами "Спартаком" и ЦСКА. Коллективы ведут борьбу за серебряные медали российского первенства. На текущий момент больше шансов остаться на 2-й строчке по итогам сезона у дружины Владимира Федотова. Армейцы опережают "Спартак", который идет четвертым, на 4 турнирных балла. Также стоит упомянуть, что еще одним претендентом на 2-е место является "Ростов" Валерия Карпина, который идет с 50 очками на 3-й позиции. Дончане сыграют с "Краснодаром". Примечательно, что в первом круге ЦСКА и "Спартак" не сумели выявить победителя. Встреча закончилась со счетом 2:2. У ЦСКА дубль на свой счет записал Федор Чалов, а у "Спартака" голами отметились Соболев и Зиньковский.


Ещенко ЦСКА Спартак
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