– Смолов — хороший футболист, но для российских команд не самого высокого уровня. Его приход в "Динамо" приостановил прогресс Тюкавина. Он мог вырасти за этот год, если бы был в хороших руках. Это серьезный тренерский просчет, — передает слова Орлов Sport24.
33-летний Федор Смолов оказался в стане московского "Динамо" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий бело-голубых принял участие в 22-х матчах, в которых он сумел записать на свой счет 9 забитых мячей и 2 результативные передачи.
20-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Он выступает за первую команду с 2020 года. В текущем розыгрыше чемпионата России футболист бело-голубых сумел забить 7 голов и сделать 2 ассита, проведя 25 матчей.
Орлов: приход Смолова в "Динамо" приостановил прогресс Тюкавина
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, как приход нападающего Федора Смолова в московское "Динамо" отразился на Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"