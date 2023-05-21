- Что стало последней каплей при решении расстаться с Йокановичем? Это внутренний вопрос. Мы приняли это решение после матча с "Ахматом", объявили о нём и в течение нескольких дней уладили все формальности. Расстались по соглашению сторон, все взаимные претензии урегулированы. В последних числах июня мы выходим из отпуска, поэтому 24–25 июня - это наш дедлайн. Если мы примем решение и обо всем договоримся раньше, то и объявим раньше, - передает слова Пивоварова ТАСС.
После поражения московского "Динамо" от грозненского "Ахмата" (0:3) в матче 27 тура Российской премьер-лиги руководство бело-голубых объявило об отстранении от работы с командой главного тренера Славиши Йокановича и его замене на последние три тура РПЛ исполняющим обязанности Павлом Алпатовым. Через несколько дней официальные интернет-ресурсы клуба сообщили о полном расставании с Йокановичем по соглашению сторон. Под руководством Алпатова "Динамо" крупно победило в матче 28 тура РПЛ московское "Торпедо" (3:0).
Ранее появлялась информация, что новым главным тренером бело-голубых может стать сербский экс-наставник "Локомотива" Марко Николич.
Пивоваров: с Йокановичем все взаимные претензии урегулированы. Дедлайн по новому главному тренеру "Динамо" - 24-25 июня
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров назвал сроки назначения нового главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо"