- Не удивлен, что много голов забито в матче. Приз "За волю к победе" можно вручать "Зениту". У футболистов же "Оренбурга" очень большая мотивация. Против "Зенита" себя проявить, чтобы тебя купил кто?то из топ?клубов, тот же "Зенит". Почему "Оренбург" не удержал победу? Синдром маленькой команды плюс мастерство игроков "Зенита". Сейчас у петербургской команды Данил Круговой получил свой шанс, Алексей Сутормин, - приводит мнение Писарева "Матч ТВ".
"Оренбург" на своей домашней арене принимал "Зенит" из Санкт-Петербурга. По итогам встречи на табло арены "Газовик" горели 2:2. Невский клуб сумел выйти вперед на 28-й минуте встречи. Свою фамилию в протокол записал бразилец Густаво Мантуан. Колумбийский форвард Матео Кассьерра воспользовался ошибкой защитника оренбуржцев и отпасовал на Густаво, который был точен. Но южноуральцам удалось перевернуть игру. Сначала равенство на табло установил хавбек Александр Эктов.
А во второй половине встречи дружина Марцела Лички сумела выйти вперед. На 62-й минуте боснийский защитник Ренато Гойкович вывел хозяев вперед. Но уже в компенсированное время в дело вновь включился российский нападающий петербуржцев Иван Сергеев. Он снова забил после 90-й минуты, принеся "Зениту" ничью. Примечательно, что ассист на свой счет записал Мантуан.
Писарев: почему "Оренбург" не удержал победу в матче с "Зенитом"? Синдром маленькой команды
Помощник тренера сборной России Николай Писарев поделился своей точкой зрения на исход поединка 28-го тура РПЛ "Оренбург" – "Зенит" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"