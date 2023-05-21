- Новый формат РПЛ? Я за классическую историю, которая есть сейчас. Не хочется играть 23 февраля. В декабре тоже не хочется. Если будут перемены, то хотелось бы, чтобы была "весна-осень". Летом было бы побольше матчей. На футбол в феврале я бы никогда не пришел. Я против новых форматов. Я за то, чтобы все осталось так, как сейчас есть, чтобы чемпионат закончился игрой в Самаре.
На собрании российской Премьер-лиги, которое состоялось в конце апреля, было принято решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры чемпионата, Кубка и Суперкубка России. Как сообщалось, ее возглавит гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров. Глава РПЛ Александр Алаев ранее рассказал, что некоторые клубы категорически не поддерживают изменения текущего формата лиги. Напомним, с 1992 года чемпионат России проводился в формате "весна-осень". Система "осень-весна" действует в РПЛ и Первой лиге с сезона-2012/13.
Источник: "Матч ТВ"
Джикия: если в РПЛ будут перемены, то хотелось бы, чтобы была "весна-осень"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что хотел бы перехода чемпионата страны на формат "весна-осень".
Фото: РИА Новости