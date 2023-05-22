- Кто лучший в лиге в этом сезоне? Даже не знаю, затрудняюсь с ответом. Многие считают, что это Малком и Клаудиньо? Я так не считаю.
Ранее РПЛ объявила об учреждении премии, в которой есть номинации лучшему игроку и лучшему тренеру сезона. Малком - лучший бомбардир РПЛ в текущем сезоне. Бразильский нападающий забил 23 гола и опережает своего ближайшего преследователя, форварда "Спартака" Квинси Промеса, на три забитых мяча. Клаудиньо - лучший ассистент РПЛ с девятью результативными передачами.
Источник: Metaratings
Защитник "Локомотива" Ненахов: я не считаю Малкома и Клаудиньо лучшими игроками сезона
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов отказался называть бразильских футболистов "Зенита" Малкома и Клаудиньо лучшими игрока нынешнего сезона.
Фото: ФК "Локомотив"