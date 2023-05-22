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Червиченко – о борьбе за медали в РПЛ: все будут решать судьи, а не команды

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Экс-президент столичного "Спартака" Андрей Червиченко высказался о борьбе за призовые места в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу.
Фото: "СЭ"
– В споре за 2-е и 3-е места все будут решать судьи, а не команды. "Ростов" они уже почти сняли с пробега. А дальше решат, кто из этих двух команд займет 2-е и 3-е место. В дерби они благоволили "Спартаку". Посмотрим, на чьей стороне они будут в двух оставшихся матчах. Хорошей игры футболистов, старания и желания здесь будет мало. Здесь очень много будет зависеть от того, что захотят исполнить эти "черти в черных костюмах", – передает слова Червиченко "СЭ".

После 28-ми туров Российской Премьер-Лиги 2-ю строчку в турнирной таблице занимает столичный ЦСКА. "Армейцы" имеют в собственном активе 54 набранных балла. На 3-м месте располагается другая московская команда – "Спартак". В активе красно-белых 53 турнирных очка. На 4-й позиции пребывает "Ростов", который сумел заработать 50 баллов.

Московский ЦСКА проведет свой следующий поединок в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу 27 мая – красно-синие в гостях сыграют против "Краснодара". Столичный "Спартак" 28 мая дома встретится с нижегородской командой "Пари НН". "Ростов" в этот же день на своем поле столкнется с грозненским "Ахматом".


Спартак ЦСКА Ростов Червиченко
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