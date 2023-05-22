– Квинси – живая легенда "Спартака"? Мы сами назначаем футболиста "легендой". Но вы спросите у Промеса историю "Спартака". Я здесь промолчу. Уверен, он не знает историю клуба. Не удивлен, что он лучший бомбардир "Спартака" в чемпионатах России. Промес играет на острие, и у него больше шансов забивать. Голы – это не все, это лишь треть работы.
Кто сильнее – Промес или Малком? Для меня россиянин какой-нибудь. Например, Дзюба, ха-ха, – приводит слова Билялетдинова Sport24.
Накануне Квинси Промес оформил дубль и принес "Спартаку" важнейшую волевую победу в столичном дерби над ЦСКА со счетом 2:1. Он забил свои 87-й и 88-й голы в составе красно-белых, установив рекорд франшизы. Прежнее достижение принадлежало легендарному Егору Титову, на счету которого было 86 забитых мячей в составе "Спартака".
За два тура до финиша чемпионата России основная интрига в верхней части таблицы сфокусирована на борьбе за медали. ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 54 очка. "Спартак" благодаря победе над "армейцами" обошел "Ростов" и поднялся на "чистое" третье место. Красно-белые отстают от команды Владимира Федотова на минимальное количество баллов. Дончане продлили серию поражений до трех игр и опустились на четвертую позицию. Желто-синие отстают от "Спартака" на 3 очка, но при этом имеют преимущество по личным встречам.
Динияр Билялетдинов: Промес – живая легенда "Спартака"? Спросите у Квинси историю клуба, уверен, он ее не знает
Экс-полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов высказался о клубном рекорде нападающего красно-белых Квинси Промеса по количеству голов.
Фото: ФК "Спартак"