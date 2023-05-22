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Червиченко – о решении ФИФА: клуб может переподписать контракт с легионером, и тот не сможет его разорвать

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Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу решения ФИФА продлить возможность выхода для иностранных футболистов и тренеров в одностороннем порядке из контрактов с клубами России и Украины.
Фото: "Матч ТВ"
– Только те ребята, которые заключили контракты до начала конфликта с Украиной, могут уйти на "вольные хлеба". Видимо, те, кто принимал решение, либо не знают о том, какой у нас оборотистый народ, либо специально это сделали.

В принципе, любой клуб может переподписать контракт с легионером, и тот уже не будет иметь возможность его разорвать. Таким образом можно хоть как-то подстраховаться. Успокоить, что есть какой-то рычаг для решения проблемы, если футболист решит бежать, – приводит слова Червиченко "ВсеПроСпорт".

22 мая Международная федерация футбола приняла решение продлить возможность для иностранных футболистов приостанавливать контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА. Чтобы активировать данную опцию, тренеры и игроки обязаны проинформировать о своем намерении российские или украинские клубы не позднее 1 июля текущего года.

Соответствующее разрешение ФИФА не распространяется на тех игроков, кто до сих пор зарегистрирован в клубе, выступающем под эгидой РФС и УАФ, а также для новых игроков и тренеров, которые только заключили трудовые соглашения с российской или украинской командами после 7 марта 2022-го.

В период приостановки действия контракта иностранные футболисты не вправе переходить в другие клубы за деньги или подписывать трудовые договора с командами России или Украины.


ФИФА Червиченко
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