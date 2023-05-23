- Для "Динамо" сезон все еще не закончен. Мы надеемся, что команда успешно выступит в оставшихся играх, а победа над "Торпедо" придаст уверенности. Конечно, результаты "Динамо" в этом сезоне мы расцениваем как неудовлетворительные, но, повторюсь, сезон не закончен. Хотелось бы завершить его на положительной ноте.
Столичное "Динамо" по итогам 28 сыгранных туров расположилось на седьмой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету москвичей 45 набранных очков. От занимающего шестое место "Краснодара" "бело-голубых" отделяет всего одно очко. Грозненский "Ахмат", находящийся на пятой позиции, опережает столичный клуб на четыре балла. До окончания текущего розыгрыша чемпионата России "Динамо" осталось сыграть с "Локомотивом" и "Оренбургом".
Источник: "Чемпионат"
Генеральный директор "Динамо" Пивоваров: результаты команды неудовлетворительные, но сезон еще не закончен
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что команде еще есть, за что бороться в концовке сезона.
Фото: ФК "Зенит"