"Бабаев решает, сможет ли он вернуться или нет. Мне-то какая разница? Мне все равно, вернется он или нет. Мне неинтересно", - приводит слова Кузнецова "Евро-Футбол.Ру"
Напомним, несколько дней назад, футбольный агент бразильского экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава Эвандро Феррейра, заявил, что хочет сделать так, чтобы футболист завершил свою карьеру в московском клубе.
38-летний бразилец защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2012, а также с 2013 по 2015 год. Сейчас игрок выступает за "Спорт Ресифе". В этом сезоне он сыграл 31 матч и записал в свой актив 15+5 по системе гол плюс пас.
Кузнецов: все равно, вернется Вагнер Лав в ЦСКА или нет
Экс-хавбек московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал слова агента форварда Вагнера Лава, о возможном возвращении в стан "армейцев".
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