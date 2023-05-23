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Кузнецов: все равно, вернется Вагнер Лав в ЦСКА или нет

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Экс-хавбек московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал слова агента форварда Вагнера Лава, о возможном возвращении в стан "армейцев".
Фото: Getty Images
"Бабаев решает, сможет ли он вернуться или нет. Мне-то какая разница? Мне все равно, вернется он или нет. Мне неинтересно", - приводит слова Кузнецова "Евро-Футбол.Ру"

Напомним, несколько дней назад, футбольный агент бразильского экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава Эвандро Феррейра, заявил, что хочет сделать так, чтобы футболист завершил свою карьеру в московском клубе.

38-летний бразилец защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2012, а также с 2013 по 2015 год. Сейчас игрок выступает за "Спорт Ресифе". В этом сезоне он сыграл 31 матч и записал в свой актив 15+5 по системе гол плюс пас.


Кузнецов ЦСКА Вагнер Лав
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