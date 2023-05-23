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Руслан Литвинов: у "Спартака" всегда есть задача — выиграть РПЛ

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Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов поделился мыслями по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Скажу откровенно: сезон длинный, и все зависит не от одной игры с "Зенитом", а ото всех матчей. Количество допущенных ошибок решает исход положения команды в турнирной таблице. Говорить за 30 туров до начала сезона — неправильно. Мы должны настраиваться, двигаться по ходу сезона. У нас всегда есть задача — выиграть РПЛ. Нельзя говорить, что этой цели у нас нет, - приводит мнение Литвинова "РБ Спорт".

Россиянин Руслан Литвинов, играющий на позиции опорного хавбека, является одним из ключевых футболистов в тактических построениях испанца Гильермо Абаскаля. Игрок сыграл в красно-белой майке 32 встречи. В них он сумел забить 3 гол и оформить 4 голевых паса. В августе Руслан отпразднует свое 22-летие. "Спартак" за два тура до конца российского первенства располагается на 3-й позиции и ведет борьбу с ЦСКА за серебро РПЛ. Сейчас красно-белые отстают от армейцев на 1 турнирный балл. Чемпион уже известен давно. Им привычно стал "Зенит" из Санкт-Петербурга, который оформил титул 5-й раз подряд. Отметим, что Литвинов еще не становился чемпионом России. Его команда последний раз завоевывала титул в 2017 году. У руля "Спартака" тогда был Массимо Каррера.


Литвинов Спартак Зенит
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