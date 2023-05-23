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Туфан Садыгов: у "Химок" нет конкурентов в Первой лиге. Думаю, в следующем сезоне досрочно выйдем в РПЛ

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Инвестор "Химок" Туфан Садыгов поделился мнением о перспективах клуба в Первой лиге.
Фото: "Матч ТВ
- У нас нет конкурентов в первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильные решения руководства клуба, к сожалению. Думаю, в следующем сезоне "Химки" досрочно выйдут в РПЛ, - приводит мнение Садыгова "СЭ".

"Химки" официально распрощались с РПЛ. Дело в том, что "Пари НН" Сергея Юрана разгромно обыграл "Сочи" и обезопасил себя от вылета. Следующий сезон дружина Андрея Талалаева проведет в лиге на ранг ниже. Примечательно, что Талалаев стал 4-м наставником химчан в этом сезоне. Начинал подмосковный коллектив еще под руководством Юрана, но работает Сергея не устроила руководство клуба и было принято решение о смене тренерского штаба. Рулевым "Химок" стал Николай Писарев. Его работа также не понравилась функционерам. Третьим наставником стал Спартак Гогниев, проработавший до апреля этого года. Отметим, что еще одним вылетевшим клубом стало столичное "Торпедо". Вместо них в РПЛ появятся "Балтика" из Калининграда и "Рубин".


Садыгов Химки Талалаев
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