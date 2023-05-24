- Тренерский штаб Федотова славится провокационными действиями исподтишка и в подтрибунке, а потом как ни в чём не бывало несёт оправдательную чепуху на пресс-конференции. Скорее всего, это тренерская установка — выводить из себя эмоционального нападающего "Спартака", которая сработала. Красная Роши абсолютно по делу. Будет время вылечить свои заболевания.
Соболев и Роша получили красные карточки за один и тот же жест во время матча 28-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА (2:1). Оба игрока хватали себя за половой орган и демонстрировали общественности. И Соболев, и Роша были вызваны на ближайшее заседание КДК РФС. После матча в интернете начали появляться фото и видео, на которых демонстрируются различные моменты матча "Спартака" и ЦСКА, доказывающие, что Соболев начал демонстрировать Роше свой жест еще до удаления, а бразилец отмечался подобным жестом еще в подтрибунном помещении. Заседание КДК, на котором рассмотрят случившееся, пройдет сегодня, 24 мая.
Источник: Metaratings
Салихова: Федотов славится провокациями исподтишка. Это установка тренера - выводить из себя эмоционального Соболева
Зарема Салихова, супруга экс-президента "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о ситуации с форвардом Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей.
Фото: ПФК ЦСКА