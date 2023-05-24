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Быстров: у меня Соболев бы ушел на 45-й минуте. Все его нырки, падения – это полная клоунада. Это главный клоун дерби!

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Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров подверг жесткой критике качество игры и поведение форварда красно-белых Александра Соболева в воскресном дерби с ЦСКА (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
– Не понимаю Абаскаля – он видит, что у него человек не играет, но находится на поле. У меня Соболев бы ушел на 45-й минуте. Чем объяснить такие эмоции? Если идиот не слушается и делает то, что считает нужными, то о чем с ним говорить? Все его нырки, падения – это полная клоунада. Это главный клоун дерби! – приводит слова Быстрова "СЭ".

Сегодня в Москве состоится заседание КДК РФС, на котором будет разбираться скандальный инцидент. Нападающий "Спартака" Александр Соболев подвергся публичной обструкции за свое неспортивное поведение во втором тайме центрального матча минувшего тура с московским ЦСКА. 26-летний футболист в эмоциях показал непристойный жест легионеру "армейцев" Виллиану Роше.

Судья Сергей Карасев немедленно отреагировал на данное действие красной карточкой. Поскольку защитник ЦСКА также повторил жест Соболева, он также увидел перед лицом красную карточку. Оба футболиста будут присутствовать на судьбоносном для них заседании Контрольно-дисциплинарного комитета. Им грозит дисквалификация.

За два тура до конца сезона Александр Соболев с 13 голами замыкает топ-5 лучших бомбардиров чемпионата России. От идущего третьим в гонке самых результативных игроков турнира Федора Чалова из ЦСКА барнаульца отделяют четыре забитых мяча. Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский располагается на четвертой строчке в рейтинге бомбардиров с 14 голами.


Спартак ЦСКА Быстров Соболев
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