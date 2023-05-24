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Канчельскис – о дисквалификации Соболева: уверен, что, если бы это был игрок "Урала", то дали бы больше матчей

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Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своей точкой зрения на дисквалификацию форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: РИА Новости
- Конечно, отмена удаления Роши справедлива. Он же не говорит по-русски и хотел показать судье жест Соболева. Если бы он знал русский, то подошёл бы и спросил:"Вы видели, что он показал?" Правильно, что карточку отменили. Соболев – игрок сборной, игрок "Спартака". Я уверен, что, если бы это был игрок условно "Урала", то сто процентов дали бы больше матчей дисквалификации, - приводит мнение Канчельскиса Metaratings.ru.

Текущий розыгрыш РПЛ для спартаковского центрфорварда Александра Соболева закончен. Он пропустит остаток сезона из-за 4-матчевого бана, которым сегодня КДК наказал россиянина за нецензурный жест. Также Соболеву придется пропустить еще и два матча следующего сезона. Московский "Спартак" Гильермо Абаскаля ведет борьбу за серебряные медали. За два тура до конца национального первенства столичный коллектив располагается на 3-й позиции, имея в своем активе 53 очка. Отставание от ЦСКА, который идет на строчку выше, составляет всего 1 турнирный балл. В этот уик-энд "Спартак" встретится с "Пари НН" Сергея Юрана. Нижегородцы ведут ожесточенную борьбу за непопадание в стыковые матчи. В последнем туре РПЛ красно-белые сыграют "Крыльями Советов" из Самары, который пока тоже не обеспечили себе неучастие в стыках.


Канчельскис Спартак Соболев Урал
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