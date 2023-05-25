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Орлов: нельзя себя вести так, как Соболев. Есть люди интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о наказании нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: РИА Новости
- Нельзя себя вести так, как Соболев. Я как футболист переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники. Какую рекламу даёт Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон.

Ранее Орлов жестко высказался о Соболеве, назвав нападающего "Спартака" выродком за его поступок в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Вчера, 25 мая, стало известно, что Соболев получил четыре матча дисквалификации за то, что демонстрировал оскорбительный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Ранее в этом сезоне Соболев участвовал в драке в матче с "Зенитом" в Кубке России, за что наказывался шестью матчами дисквалификации. По статистике большинство желтых карточек Соболева в "Спартаке" получены за неспортивное поведение и грубую игру. Лишь одно предупреждение нападающий получил за срыв перспективной атаки соперника.

Источник: Sport24


Спартак Соболев Орлов
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