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Хлусевич: главным дерби страны остается матч "Спартак" — ЦСКА. Чемпионства "Зенита" ничего не значат

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Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич заявил, что матч с ЦСКА важнее, чем игра с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
- И с "Зенитом", и с ЦСКА важные игры. Но основное дерби страны всегда было между "Спартаком" и ЦСКА, несмотря на то, что "Зенит" последние годы побеждает в РПЛ. Это ничего не значит. Главным дерби страны остается матч "Спартак" — ЦСКА.

Ни "Спартак", ни ЦСКА не выигрывали чемпионат России с 2017 года. "Зенит" - лучший клуб страны уже на протяжении пяти лет. Санкт-петербургская команда в этом сезоне досрочно гарантировала себе чемпионство в то время, пока "Спартак" и ЦСКА борются друг с другом лишь за второе место. Оба московских клубах отстают от чемпиона на 12 очков.

Источник: "Спорт-экспресс"


Спартак Хлусевич ЦСКА Зенит
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