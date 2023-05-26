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Девушка Сафонова - о ситуации с бывшей женой голкипера: от Матвея хотели только денег

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Девушка Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала о своем видении ситуации с бывшей женой голкипера.
Фото: "Чемпионат"
- Он ничего не крадёт, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но всё, что от него хотели, – это только деньги. Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это всё, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За два месяца человек 12 раз просил о встрече с ребёнком. 12 раз было отказано, - высказалась Кондратюк в социальных сетях.

В этом сезоне Сафонов провел в рамке ворот "Краснодара" 35 игр. За этот отрезок он сумел 11 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности. Также в активе Матвея 50 пропущенных голов. "Краснодар" Владимира Ивича, занимающий 6 позицию в РПЛ, готовится к важнейшему матчу со столичным ЦСКА, который пройдет в рамках финала Кубка России. Напомним, то пока на счету южного коллектива нет ни одного трофея. Последний раз "Краснодар" играл в финале Кубка в 2014 году.

Вчера бывшая жена голкипера Матвея Сафонова поведала о том, что игрок "Краснодара" обратился с исковым заявлением в суд для того, чтобы изменить место жительства их дочери. Футболист просит судебный орган установить место жительства ребенка совместно с отцом. Также игрок хотел бы взыскать с бывшей жены алименты. В 2021 экс-супруга Матвея сообщила о том, что их брак распался. Причиной этого женщина назвала измену супруга. Недавно стало известно, что Сафонов встречается с Мариной Кондратюк, которая ранее работала стюардессой.


Сафонов Краснодар
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