- Евсеев дал команде новый импульс и эмоции. Что касается игры - добавил нам дисциплины в обороне, - передает слова Квеквескири "Чемпионат".
47-летний экс-наставник "Уфы" и ярославского "Шинника" Вадим Евсеев 1 мая 2023 года занял должность главного тренера воронежского "Факела", которую ранее занимал 47-летний Дмитрий Пятибратов. Под руководством Евсеева команда одержала две победы - над "Ростовом" (2:0 на выезде) и "Пари Нижним Новгородом" (1:0 на своем поле), а также потерпела одно поражение - от "Локомотива" на выезде (0:1).
В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Факел" находится в зоне стыковых матчей - на 13 месте, набрав 27 очков в 28 играх.
Квеквескири: Евсеев дал "Факелу" новый импульс и эмоции
Опорный полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири рассказал о том, что привнес в команду после своего прихода ее новый главный тренер Вадим Евсеев.
Фото: ФК "Факел"