- У меня проблемы с коленом. Я буду 5 июня делать операцию, чистить колено. Чтобы больше двигаться. Я привык больше двигаться, а тут застой получается. Чтобы вес не рос, нужно пропотеть. Как в наши советские времена говорили: болоньечку одел, пропотел, и всё нормально, - передает слова Ташуева Matchtv.ru.
Грозненский "Ахмат" после 28 туров Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 49 очков, что является превышением клубного рекорда бело-зеленых за полный сезон (ранее - 48 очков). Клуб из столицы Чеченской Республики за два тура до финиша национального первенства отстает на 1 очко от "Ростова", на 4 очка от "Спартака" и на 5 очков от ЦСКА, при этом в 29 туре "Ахмат" играет на выезде с ростовчанами.
64-летний главный тренер грозненцев Сергей Ташуев возглавил бело-зеленых 22 сентября 2022 года.
Главный тренер "Ахмата" Ташуев: у меня проблемы с коленом, буду 5 июня делать операцию
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал о своих проблемах со здоровьем.
Фото: ФК "Ахмат"